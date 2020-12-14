Воробьев рассказал о мониторинге цен на продукты в Подмосковье

В Московской области проведен мониторинг цен на продукты, особенно внимательно следили за социально-значимыми товарами — сахаром, хлебом, яйцами, гречкой, макаронами и куриным мясом. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал в своем Telegram-канале в понедельник, 14 декабря.

«Нам нужно предусмотреть те меры, которые реально дадут результат. Задача, чтобы сахар и масло — те продукты, которые больше всего подорожали, пришли к другим значениям», — сказал он на правительственном совещании.

Ранее в понедельник глава Минэкономразвития Максим Решетников объявил о заморозке цен на ряд продуктов. По его словам, соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен должны быть заключены до 20 декабря, они будут действовать до конца первого квартала 2021 года.

Ранее президент Владимир Путин возмутился из-за роста цен на базовые продукты питания и поручил правительству разобраться с ситуацией. В частности, речь идет о подорожании сахара, макарон, муки, подсолнечного масла.

По данным Росстата, с конца декабря прошлого года сахар подорожал на 72,7 процента.