Прохожие в одежде бросились спасать россиянку из Черного моря и попали на видео

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Россиянка решила искупаться в Черном море зимой и едва не погибла. Кадры спасения женщины публикует Telegram-канал «Сочи Лайв».

На записи видно, как женщина тонет в штормящем море и просит о помощи. Двое прохожих, увидев ее, бросаются в воду прямо в верхней одежде и помогают ей выбраться на берег.

Как отмечается, инцидент произошел в воскресенье, 13 декабря, в Адлерском районе курорта. Один из сочинцев, принимавший участие в спасении женщины, призвал туристов не рисковать жизнью, купаясь в декабрьском море, особенно во время шторма. «Приходится спасать людей, а вода очень холодная», — отметил он.

Ранее в декабре на одном из пляжей в Сочи заметили девушку, которая искупалась в Черном море в одежде. На размещенных в сети кадрах видно, как героиня ролика, одетая в длинный пуховик, брюки и кеды, падает в волны, а затем лежит на берегу.