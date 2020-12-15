Журналисты объявили о беременности бывшей жены Романа Абрамовича

Бывшая жена российского миллиардера Романа Абрамовича и основательница музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова и ее муж, греческий миллиардер Ставрос Ниархос, ждут ребенка. Об этом объявили журналисты портала Page Six.

Сообщается, что работникам издания о беременности предпринимательницы рассказали приближенные к супружеской паре источники. При этом Ниархос и Жукова никак не комментировали ситуацию.

Ставрос Ниархос и Дарья Жукова зарегистрировали брак в октябре 2019 года и сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов в январе 2020 года. Отмечалось, что торжество состоялось на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии в отеле Kulm, который принадлежит семье жениха.

Дарья Жукова состояла в отношениях с Романом Абрамовичем около 10 лет. Пара официально разошлась в 2017 году. У них родились двое детей — сын Аарон-Александр (в 2009 году) и дочь Лея (в 2013 году).