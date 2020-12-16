Женщина прыгнула в морскую пену ради спасения пива и попала на видео

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Жительница австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, прыгнула в океан, чтобы спасти кеги с пивом во время сильного пенного наводнения после урагана. Об этом сообщает издание Unilad.

После прошедшего на восточном побережье Австралии урагана побережье затопило морской пеной, высота которой достигала более метра. Утром в понедельник, 14 декабря, прилив добрался до автомобильной парковки серфинг-клуба. Сотрудники и прохожие пытались спасти затопленные вещи.

На записи видно, как женщина прыгает в воду, чтобы спасти ценные контейнеры. Она пробирается через волны и пену и хватает два металлических кега с пивом. После этого австралийка выносит спасенный напиток на сушу.

Необычная пена на пляжах привлекла множество туристов и фотографов, которые пришли поиграть с пеной и сделать фотографии непривычного зрелища. В то же время, это природное явление считается опасным, так как множество собак потерялись, заблудившись в плотной субстанции.

Ранее сообщалось, что американский долгожитель, ветеран Второй мировой войны Эндрю Славоник (Andrew Slavonic), в декабре отметивший 103-й день рождения, продолжает пить пиво каждый день. «В свои 103 года он по-прежнему выпивает свой ежедневный Coors Light, — сказал его сын. — Думаю, это и есть причина, по которой он столько прожил».