В Калининграде прошел благотворительный концерт в поддержку медиков и волонтеров

В Кафедральном соборе Калининграда прошел благотворительный концерт акции взаимопомощи #МыВместе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мероприятие состоялось в среду, 16 декабря, в день в день 250-летия Бетховена. На концерте была исполнена Девятая симфония композитора, его последнее произведение. Ее четвертая часть, «Ода к радости», по замыслу организаторов, должна вселять оптимизм, веру в то, что человечество одержит победу над эпидемией. Мероприятие посвящено всем участникам борьбы с пандемией — врачам, волонтерам и работникам других сфер, которые были приглашены в качестве слушателей.

В концерте приняли участие Калининградский симфонический оркестр, сводный хор Калининградской области и артисты Театра хоровой музыки Саратовской областной филармонии им. Шнитке. Солистами выступили Светлана Касьян (сопрано), Георгий Васильев (тенор), Виктория Яровая (меццо), Филипп Севастьянов (бас).

Один из организаторов мероприятия, руководитель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов отметил, что этот концерт положит начало фестивалю русской оперы, который будет проходить в Калининграде регулярно, начиная с июля будущего года.