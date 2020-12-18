Праздничное платье смутило покупателей необходимостью носить его без белья

Новый наряд в ассортименте популярного онлайн-ретейлера Fashion Nova смутил покупательниц своим дизайном. На снимки товара в официальном Instagram-аккаунте бренда обратили внимание в Daily Star.

Речь идет о коричневом облегающем мини-платье с длинными рукавами и глубоким декольте. Вырез платья оформлен каймой и тонкой лентой розового цвета, которая перекрестно затягивается на груди.

Отмечается, что новинка представлена в нескольких вариантах расцветки и продается по цене 39,99 доллара (около трех тысяч рублей). В настоящий момент она полностью раскуплена.

Поклонниц марки удивил глубокий вырез наряда, и они решили, что его невозможно носить с нижним бельем. «Красивое платье, но под него нельзя надеть бюстгальтер. Не каждая себе может такое позволить», «Если вы хотите отдохнуть от белья на праздниках — это платье для вас», «У девушки на фото идеальная грудь, я вряд ли буду выглядеть так же в таком виде», — высказались они.

Однако другие подписчики оценили описанную модель. «Для самой горячей девушки на вечеринке!», «Настоящая богиня», «Платье идеально, жду, когда оно снова появится в наличии», — хвалили клиентки.

В ноябре сообщалось, что новый вид декольте стал модным трендом в 2020 году. Вещи с асимметричными вырезами на груди прозвали negative space («пустое пространство») в сети, поскольку эксперты моды сравнивают такое декольте с «отсутствующим пазлом в картине». Одежда с новым декольте появилась в ассортименте разных модных домов.