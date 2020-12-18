Российским тяжелобольным детям впервые массово закупили жизненно важный препарат

В Санкт-Петербурге всем детям с муковисцидозом, которые прошли врачебную комиссию, решили купить таргетные (бьющие в цель) препараты, сообщила в Instagram активистка Лейла Морозова. У обоих ее детей — девятилетнего Мира и семилетней Ульяны — муковисцидоз.

Таргетные препараты очень дорогие, а получить их можно лишь по индивидуальной закупке. В 2012 году в Америке появилось первое таргетное лекарство, корректирующее работу сломанного гена. Сейчас есть уже четыре препарата, но в России пока ни один не зарегистрирован.

Морозовы подавали пакет документов в Минздрав на получение лекарств четыре раза, но бумаги возвращали обратно. «Спасибо нашим врачам, которые раз за разом переписывали документы и оформляли бумаги», — пишет женщина. По ее словам, еще четверо детей из Петербурга получили положительные ответы о закупке жизненно важных препаратов.

Женщина отмечает, что это первое массовое решение по таргетному лечению.

Ранее «Лента.ру» писала о Лейле Морозовой, которая боролась за право своих детей на получение лекарств от муковисцидоза.