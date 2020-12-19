В «Векторе» и центре Гамалеи рассказали о происхождении коронавируса

Коронавирус не был синтезирован, его происхождение стало итогом «классической вирусной эволюции в природе», рассказал глава Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, отметив, что на это указывает анализ всех его геномов. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает ТАСС.

Максютов также добавил, что обнаруженные в последнее время коронавирусы, которые имеются в природе, но не представляют опасности для человека, отличаются от SARS-CoV-2 не более чем на один процент.

С его мнением о происхождении вызвавшего пандемию коронавируса согласен и глава разработавшего вакцину «Спутник V» центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, на это указывает то обстоятельство, что РНК-содержащие вирусы очень быстро изменяются.

«Другое дело, каким он образом проник в нашу человеческую популяцию — случайным образом, естественным образом, то есть логистика этого процесса. Не берусь говорить, потому что я при этом не присутствовал», — заключил он.

Ранее 19 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила два сценария завершения пандемии коронавируса в России. По ее словам, это может произойти к весне или еще раньше.