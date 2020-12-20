Врачи предупредили об опасности приема витаминов при коронавирусе

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев предупредил об опасности приема витаминов при коронавирусе. Об этом сообщает РБК.

По словам специалиста, это может привести к осложнениям. Он призвал обращаться к медикам. «В каждом конкретном случае при назначении витаминов надо с врачом советоваться», — отметил он.

Малышев добавил, что некоторые витамины опасны при передозировке. Так, если беременная женщина будет принимать витамин С в неограниченных количествах, это может вызвать выкидыш.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что прием витаминов без назначения врача может привести к определенным побочным явлениям. Специалист указал на то, что у витаминов, как и у любых других лекарственных препаратов, есть показания и противопоказания. Кроме того, по его словам, непосредственно витамины не оказывают никакого воздействия на саму коронавирусную инфекцию.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа предупредила о вреде приема витаминов при вирусных заболеваниях. По ее словам, вирусы «любят» витамины, поэтому во время болезни совершенно не нужно их применять, так как тем самым можно лишь поддержать болезнь. Специалист отметила, что вирусные заболевания, в том числе коронавирус, получают энергию от витаминов. При этом врач подчеркнула, что витамины являются важной частью профилактики заболеваний и восстановления организма после выздоровления.