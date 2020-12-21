Команда «Формулы-1» задумалась о замене оскандалившегося российского пилота

Команда «Формулы-1» Haas задумалась о замене оскандалившегося российского пилота Никиты Мазепина. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Марко Росси.

По информации источника, руководство команды беспокоится о своей репутации и отношениях со спонсорами, которые ухудшились из-за произошедшего. Сейчас Haas активно рассматривает альтернативы россиянину.

Видео, на котором Мазепин трогает подругу за грудь, появилось в Instagram-аккаунте спортсмена 8 декабря, но вскоре было удалено. Девушка, участвующая в ролике, заявила, что они с Мазепиным друзья, а произошедшее было шуткой. На портале Change.org появилась петиция с требованием лишить россиянина места в «Формуле-1» из-за его агрессивности на трассе, а также «сексуального хищничества» по отношению к женщинам.

Мазепин подписал контракт с Haas 1 декабря. Россиянин должен присоединиться к команде со следующего сезона. Детали соглашения не сообщаются, однако отмечается, что оно долгосрочное. Его партнером по команде станет сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик.