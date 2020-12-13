Глава команды «Формулы-1» прокомментировал сексуальный скандал с россиянином

Руководитель команды «Формулы-1» Haas Гюнтер Штайнер прокомментировал сексуальный скандал, в центре которого оказался российский пилот Никита Мазепин. Об этом сообщает RaceFans.

Он заявил, что уже разговаривал со спортсменом и продолжит обсуждать с ним случившееся. Функционер также допустил, что все может остаться внутри команды, а публичных комментариев не последует. «Хочу посмотреть, к чему это приведет и как он с этим справится», — добавил Штайнер.

Видео, на котором Мазепин трогает подругу за грудь, появилось в Instagram-аккаунте спортсмена, но вскоре было удалено. Девушка, участвующая в ролике, заявила, что они с Мазепиным друзья, а произошедшее было шуткой. На портале Change.org уже появилась петиция с требованием лишить россиянина места в «Формуле-1» из-за его агрессивности на трассе, а также «сексуального хищничества» по отношению к женщинам.

Мазепин подписал контракт с Haas 1 декабря. Россиянин присоединится к команде со следующего сезона. Детали соглашения не сообщаются, однако отмечается, что оно долгосрочное. Его партнером по команде станет сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик.