«Формула-1» отреагировала на инцидент с трогавшим подругу за грудь россиянином

«Формула-1» и Международная автомобильная федерация (FIA) отреагировали на инцидент с появлением видео, на котором российский пилот команды Haas Никита Мазепин трогает подругу за грудь. Совместный комментарий организаций опубликован в Twitter .

В заявлении говорится, что FIA и «Формула-1» согласны с реакцией команды россиянина на произошедшее. Кроме того, отмечается, что этические принципы и культура автоспорта имеют первостепенное значение для организаций.

В четверг, 9 декабря, Haas осудила поведение Мазепина. Сообщалось, что вопрос рассматривается внутри команды, а дополнительные комментарии последуют позже.

Видео появилось в Instagram-аккаунте спортсмена, но вскоре было удалено. Девушка, участвующая в ролике, заявила, что они с Мазепиным друзья, а произошедшее было шуткой. На портале Change.org уже появилась петиция с требованием лишить россиянина места в «Формуле-1» из-за его агрессивности на трассе, а также «сексуального хищничества» по отношению к женщинам.

Мазепин подписал контракт с Haas 1 декабря. Россиянин присоединится к команде со следующего сезона. Детали соглашения не сообщаются, однако отмечается, что оно долгосрочное. Его партнером по команде станет сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик.