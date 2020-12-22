Раскрыты страшные условия жизни работников на производстве популярного бренда

Журналисты The Guardian раскрыли страшные условия жизни работников на производстве популярного британского бренда и интернет-магазина Boohoo. Соответствующее расследование появилось на сайте издания.

В интервью, которое проводилось в промышленном городе Фейсалабад, рабочие двух заводов заявили, что им платят 47 фунтов стерлингов (4730 рублей) в месяц, что значительно ниже установленной законом минимальной ежемесячной заработной платы. Это при том, что люди, которые изготавливают одежду для продажи на Boohoo, должны получать от 80 фунтов стерлингов (8050 рублей).

Документы, видео и фото доказательства также подтверждают заявления сотрудников о потенциальных проблемах безопасности на рабочем месте. Например, известно, что парковка для мотоциклов находится в помещении рядом с легковоспламеняющимися материалами. Кроме того, из-за спешки во время изготовления одежды для западного рынка сотрудники иногда работали по 24 часа в сутки. Вдобавок к этому жилье, предоставленное промышленной компанией Madina Gloves, находится в плохом состоянии, и один рабочий подтвердил, что он и его сожители несколько дней обходились без водопровода.

«Я знаю, что нас эксплуатируют и платят меньше, чем установленный законом минимум, но мы ничего не можем сделать… Если я уйду с работы, меня быстро заменит другой человек», — объяснил один из сотрудников.

После того, как Guardian обратилась к Boohoo за комментариями по поводу перечисленных выше проблем, компания отстранила поставщика JD Fashion Ltd и фабрику AH Fashion на время расследования. Другая фабрика, Madina Gloves, опровергла утверждения рабочих о том, что недавно в ней отшивалась одежда для данного интернет-магазина. В свою очередь компания AH Fashion подтвердила, что последний раз выполняла заказ для бренда не в октябре.

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Соучредитель и генеральный директор Boohoo Махмуд Камани (Mahmud Kamani) в ответ на обвинения сказал, что в подобном бизнесе часто происходят сбои, а также заверил, что компания исправляет и улучшает их. «Независимые специалисты инспекционно-сертификационной компании Bureau Veritas находятся в Фейсалабаде, и мы поручили им немедленно расследовать эти заявления. Любому поставщику, который не относится к своим работникам с должным уважением, нет места в цепочке поставок для Boohoo», — подчеркнул он.

В июле предпринимательницу Кайли Дженнер обвинили в том, что она перестала платить своим работникам. Американская корпорация Global Brands Group, якобы владеющая модным брендом Kendall + Kylie была вынуждена прекратить сотрудничество с поставщиками материалов, которые уже были изготовлены и переданы на фабрики бывшей самой молодой миллиардерши. В результате труд работников текстильного производства, в частности в Бангладеше, не был оплачен. Однако позже бывшая самая молодая миллиардерша опровергла обвинения, указав, что бренд принадлежит компании Canada Inc., поэтому не имеет отношения к проблемам GBG.

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