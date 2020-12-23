Банкир из 90-х рассказал о «потерянных» для российской экономики годах

Глава Альфа-банка, бывший министр внешних экономических связей и один из наиболее известных банкиров 1990-х годов Петр Авен в интервью РБК рассказал о том, что считает последние годы потерянными для российской экономики.

По словам Авена, за последнее время произошла «достаточно фундаментальная трансформация экономической модели». Одним из наиболее явных признаков этого явления Авен считает таргетирование инфляции, которым занимается Центробанк, установив ориентир ежегодного роста потребительских цен на уровне четырех процентов.

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С этим же связано замедление экономического роста, поскольку «подавленная инфляция» приводила к подобному эффекту во многих странах. «С другой стороны, прежде всего из-за того, что у нас сохранялся очень низкий уровень инвестиций — порядка 20 процентов ВВП для России цифра недостаточная, — мы не обеспечили экономический рост, который хотели, у нас не сократился долг», — добавил Авен, имея в виду корпоративный долг российских предприятий, который, по его оценке, достигает 60 процентов ВВП.

Наиболее негативным результатом последних лет для национальной экономики Авен назвал снижение предпринимательской активности населения. «Поэтому с точки зрения развития среды, с точки зрения инвестиций и экономического роста эти годы можно назвать потерянными», — заключил глава Альфа-банка.

При этом он рассчитывает на проявление более позитивных тенденций в следующем году. Так, одним из главных факторов, который должен повлиять на российскую экономику, Авен назвал отсутствие новых локдаунов и массовой остановки производств. 2021-й банкир назвал годом восстановительного роста.