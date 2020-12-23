Загадочно возникающая реклама пижам с вырезом на ягодицах вызвала ажиотаж в сети

Загадочная реклама домашней одежды с откровенным вырезом стала предметом обсуждения в сети. Об этом сообщает BBC.

Речь идет о «простых функциональных пижамах для взрослых на пуговицах» — слитных костюмах бренда IVRose красного цвета с принтом в виде оленей и узоров. Изделие оформлено крупным карманом сзади, который, при желании носящего, обнажает ягодицы.

Ажиотаж вокруг пижамы появился после того, как несколько пользователей сообщили в соцсетях, что видели рекламу бренда IVRose во время чтения статьи на сайте журнала Elle.com. Многие задавались вопросом, почему подобное объявление начало возникать на других сайтах и в их новостной ленте. «Я тоже часто вижу эту рекламу в последнее время», «Любопытно, как алгоритм связывает тех, кто читает политические статьи и тех, кто интересуется бесполезной домашней одеждой со скидкой», «Если я не получу на Рождество комбинезон без задницы от IVRose, я расстроюсь», — высказывались они в Twitter.

Директор маркетингового агентства Digital Whiskey Мэт Моррисон (Mat Morrison) рассказал BBC, что китайские рекламодатели не раз использовали «провокационные образы» в попытке привлечь внимание потребителей, чтобы увеличить количество продаж.

Материалы по теме «Детей нанимают из-за маленьких пальцев» Бедняки, женщины и дети шьют одежду для модных брендов. Их работа похожа на концлагерь Грязный шик Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду

Специалист предположил, что реклама, вероятно, массово распространилась в интернете из-за того, что ее целевые параметры настроены намного шире обычного. Вместо того, чтобы ориентироваться на конкретную целевую аудиторию, маркетологи охватывают людей всех полов и возрастных групп.

Кроме того, Моррисон подчеркнул, что если пользователь кликнет на эту рекламу, в ближайшем будущем он попадет под таргетинг похожих товаров.

Ранее в декабре пожилая учительница обнаружила неприличный принт на новом свитере. 53-летняя Кэролин Халлам приобрела праздничный наряд с оленями на гаражной распродаже. Примерив вещь дома, она обнаружила, что олени, изображенные на свитере, спариваются. По ее словам, она испытала облегчение, что увидела это до того, как решила надеть обновку на уроки в начальной школе.