Власти Москвы назвали условие победы над коронавирусом к концу весны

Победа над коронавирусом к концу весны возможна в случае массовой вакцинации населения. Такое условие назвала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в программе «Просто о сложном», передает «Интерфакс» в среду, 23 декабря.

«Если будет активно продвигаться вакцинация, то через несколько месяцев, наверное, к середине — концу весны мы можем ожидать или надеяться на определенную победу», — заявила чиновница.

По словам Раковой, власти Москвы планируют приобретать все вакцины, которые будут зарегистрированы, чтобы в максимально короткий срок вакцинировать настолько много горожан, насколько это возможно.

«Я практически уверена, что в ближайшие дни мы увидим рост желающих привиться и изменение точки зрения по этой ситуации у москвичей», — заключила Ракова.

В Москве 5 декабря началась прививочная кампания против коронавируса. В первую очередь вакцинацию проходят граждане из групп риска: работники сферы образования, здравоохранения и соцзащиты. В настоящее время прививка доступна для работников МФЦ, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ, а также сфер культуры, торговли и услуг.