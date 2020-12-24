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В Москве оценили возможность визита ОЗХО для расследования инцидента с Навальным

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Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

В Москве оценили возможность визита представителей Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для расследования инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный дипломатический источник.

«ОЗХО проявляет непартнерское отношение, и акции этой организации в наших глазах упали ниже нуля», — сказал источник. По словам собеседника агентства, Москва считает визит представителей организации на выдвигаемых Гаагой условиях невозможным. «Мы по этому вопросу подвели черту», — добавил источник.

11 декабря глава ОЗХО Фернандо Ариас заявил, что в организации хотят направить в Москву техническую миссию для проведения расследования инцидента с Навальным. Отмечалось, что ОЗХО уже ведет диалог с Москвой по данному вопросу.

Самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву 20 августа, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности российского руководства к его отравлению.

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