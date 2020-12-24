Поставки российского кофе за границу взлетели

В 2020 году поставки российского растворимого кофе за рубеж могут достигнуть 35 тысяч тонн, что позволит стране переместиться с восьмого на шестое место в списке мировых экспортеров. Об этом со ссылкой на прогноз Российского экспортного центра (РЭЦ), сделанный на основе таможенных данных, пишет «Коммерсантъ».

Отгрузка продукта взлетела примерно на 60 процентов по сравнению с прошлым годом. К стремительному росту привело как падение курса рубля, сделавшего поставки более выгодными, так и проблемы на других производствах.

За девять месяцев экспорт составил 26,5 тысячи тонн, что выше, чем за весь 2019 год. В настоящее время больше России растворимого кофе на мировые рынки поставляют только Вьетнам, Бразилия, Германия, Испания и Индия.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков напомнил, что из-за пандемии коронавируса пострадали кофейни и рестораны. Любителям напитка пришлось чаще пить его дома, а растворимый кофе готовить легче.

Главными импортерами российского кофе стали Белоруссия, Казахстан и Узбекистан, на которые по состоянию на октябрь пришлось 13,8 тысячи тонн. Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия утверждает, что Россия доминирует на рынках соседних стран, причем не только тех, что входят в Таможенный союз.

По его словам, главной опасностью для продолжения экспансии остается неопределенность политики государства. Если будут введены новые налоги и бюрократические барьеры, цена товара увеличится, что снизит его конкурентоспособность. Также из-за скачков курса рубля может стать сложнее закупка сырья.

Ранее эксперты «Росконтроля» проверили семь марок растворимого кофе, который продается в России, и назвали самый вкусный из них. Также исследование показало, что все образцы безопасны для здоровья и производятся из кофейных зерен.