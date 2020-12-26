Солиста «Любэ» Расторгуева наградили орденом Александра Невского

Солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева наградили орденом Александра Невского. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы заслуженным жителям столицы в пятницу, 25 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс».

В частности Расторгуев получил орден Александра Невского «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства».

В соответствии с положением о госнаградах РФ, Собянин вручает их от имени и по поручению президента России Владимира Путина.

В августе музыкальный продюсер Игорь Матвиенко рассказал о создании образа Николая Расторгуева, фронтмена группы «Любэ».Он взял артиста из ВИА «Лейся, песня», когда тому было 38 лет. По его словам, Расторгуев был именно «такой, какой он есть», «простой русский парень».

Расторгуев стал солистом группы «Любэ» с момента создания группы в 1989 году. В дискографии коллектива десять студийных альбомов.