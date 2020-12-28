В американской тюрьме произошла смертельная перестрелка

На территории тюрьмы в американском городе Дэвисборо, штат Джорджия, произошла смертельная перестрелка. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 28 декабря. Охранники обследовали брешь в заборе вокруг тюрьмы, через которую двое неизвестных пытались передать контрабанду заключенным. В итоге между ними началась перестрелка, в результате которой один из неизвестных был убит.

Также был ранен охранник, его доставили в больницу. По факту происшествия начато расследование.

В метро в американском городе Кливленд произошла смертельная перестрелка между байкерами. По данным полицейских, причиной конфликта стала ссора в частном клубе, где находились представители нескольких байкерских клубов. Некоторых конфликтовавших выгнали из заведения, однако позже они вернулись и начали перестрелку. Находившиеся в клубе открыли ответный огонь. В результате погиб 48-летний мужчина. Он скончался на месте происшествия из-за множественных огнестрельных ранений. Еще 17 человек были ранены.