Трамп внезапно прервал отдых и вернулся в Белый дом

Действующий президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей внезапно прервал отдых и вернулся в Белый дом. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Трамп прилетел с супругой из своего поместья Мар-а-Лаго в штате Флорида, где отмечал Рождество. Американский лидер сразу проследовал в Овальный кабинет, не отвечая на вопросы журналистов, ожидавших его у президентской резиденции.

Ранее Трамп раскрыл срок поставок американской вакцины от коронавируса по миру. «В начале следующего года мы обеспечим вакциной всех граждан США. Вскоре после этого мы начнем поставлять ее всему миру», — сказал он в ходе новогоднего обращения.

В конце декабря сообщалось, что Трамп возглавил рейтинг мужчин, которыми больше всего восхищались в США в 2020 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который ежегодно проводит социологическая служба Gallup. На протяжении 12 лет до этого лидером рейтинга ежегодно становился бывший президент США Барак Обама, но в этом году Трампу удалось обогнать своего предшественника на 3 процента.