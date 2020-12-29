Трамп возглавил «рейтинг восхищения» в 2020 году

Действующий президент США Дональд Трамп возглавил рейтинг мужчин, которыми больше всего восхищались в США в 2020 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который ежегодно проводит социологическая служба Gallup.

На протяжении 12 лет до этого лидером рейтинга ежегодно становился бывший президент США Барак Обама, но в этом году Трампу удалось обогнать своего предшественника на 3 процента. Помимо них, в топ-10 вошли избранный президент США Джо Байден, главный инфекционист США Энтони Фаучи, папа римский, предприниматель Илон Маск, сенатор-демократ Берни Сандерс, соучредитель Microsoft и меценат Билл Гейтс, баскетболист Леброн Джеймс и Далай Лама.

Среди женщин главным объектом восхищения стала супруга Барака Обамы Мишель. Лидирующие позиции в рейтинге также заняли избранный вице-президент Камала Харрис, супруга Дональда Трампа Мелания, телеведущая Опра Уинфри, канцлер Германии Ангела Меркель, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес, королева Великобритании Елизавета II, судья Эми Кони Барретт и шведская экоактивистка Грета Тунберг.

На минувшей неделе издание USA Today и Саффолкский университет опубликовали результаты совместного исследования, которое показало, что у большинства американских избирателей сложилось негативное отношение к президентству Трампа. Чуть более 50 процентов опрошенных избирателей заявили, что Трамп войдет в историю как неудачный президент. 16 процентов назвали политика великим президентом, еще 13 процентов — хорошим. 16 процентов респондентов оценили президентство Трампа как приемлемое, а 4 процента воздержались от ответа.

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