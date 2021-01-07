Илон Маск приблизился к титулу самого богатого человека в мире

Глава Tesla Илон Маск может стать самым богатым человеком в мире, отобрав титул у основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, Маск находится на втором месте среди самых богатых людей планеты , отставая от возглавляющего список Безоса всего на три миллиарда долларов. Состояние главы Tesla превысило 181 миллиард долларов. Это произошло на фоне резкого роста акций корпорации Tesla.

30 декабря сообщалось, что господство автопроизводителя Tesla в Китае оказалось под угрозой.

В июле 2020-го стало известно, что состояние Безоса выросло за день 20 июля на рекордные 13 миллиардов долларов. Новый рекорд миллиардер смог поставить благодаря тому, что акции Amazon взлетели на 7,9 процента за день, а за год — на 73 процента. Тогда состояние Безоса оценивалось в 189 миллиардов долларов.