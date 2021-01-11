Сбер задумался о покупке «Ситилинка»

Сбер задумался о покупке ретейлера «Ситилинк» — актива одного из крупнейших в России IT-дистрибьюторов Merlion. Об этом со ссылкой на источники на рынке пишет «Коммерсантъ».

Также возможно приобретение интернет-магазина «Позитроника» и сети сервисных центров «Сеть компьютерных клиник». Сделка, как отмечают эксперты, позволит Сберу укрепить позиции в электронной коммерции, чтобы конкурировать не только с «Яндекс.Маркетом», но и с Ozon и Wildberries.

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Сбер и Merlion объявили о стратегическом партнерстве в конце декабря прошлого года. Что подразумевается под этим, не уточнялось, в пресс-службе Сбера указывали только на интеграцию группы в собственную создающуюся индустрию электронной коммерции.

При этом информацию о возможной покупке активов в Сбере не подтвердили, а в Merlion подчеркнули, что такие переговоры, как и действия по оценке финансового состояния компании, не ведутся.

Тем не менее собеседники издания на рынке дистрибуции утверждают, что еще в конце года специалисты Сбера провели аудит Merlion. Стоимость «Ситилинка» оценивается в миллиард долларов, но, возможно, продавцы захотят дополнительной премии.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров указал, что вследствие успешного размещения акций Ozon все активы в сфере электронной коммерции подорожали. Он также напомнил, что летом 2020 года Сбер интересовался покупкой доли в Ozon, а осенью заговорил о возможном совместном с «М.Видео» развитии Goods.ru. В свою очередь, глава Сбера Герман Греф не исключал возможности любых покупок онлайн-ретейлеров.

Совладельцы Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов, а также топ-менеджер компании, бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин подозреваются в причастности к убийству, совершенному в 2015 году.