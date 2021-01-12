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Россиянам назвали способы вернуться к работе после январских праздников

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Чтобы вернуться к работе после январских правил, есть несколько способов. Их россиянам назвала психиатр и психотерапевт Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Наталья Медведева, передает «Росбалт».

По словам специалистки, возвращение на работу надо спланировать. Например, из поездки стоит вернуться за день до начала работы, чтобы «не задать темп неуспеваемости».

Медведева рекомендовала найти время на спокойное возвращение и включение в работу. Не стоит сразу пытаться войти в офисный ритм и наверстать упущенное, всю активность стоит назначить на вторую половину дня. «Дайте себе возможность распределить дела и распланировать время. Закройте пару часов с утра в календаре», — сказала она.

Психотерапевт также посоветовала не работать в две смены в первые несколько дней после праздников, не задерживаться на работе и не делать ничего дополнительно. В этот период человеку требуется больше энергии, что может повлиять на производительность и качество работы.

Кроме того, стоит отнестись к организму бережно, обеспечить полноценный сон и питание, а также не перенапрягаться на тренировках.

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