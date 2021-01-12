Король Таиланда лично подмел тюрьму метлой

Королевский дворец Таиланда опубликовал фотографии, сделанные во время поездки таиландского короля Махи Вачиралонгкорна Рамы X и его фаворитки Сининат Вонгваджирапакди по тюрьмам. Об этом сообщает AsiaOne.

На некоторых снимках Маха и Сининат лично подметают пол метлами. На других снята только Сининат: она ухаживает за растениями и стоит в грязи с мотыгой в руках в окружении заключенных женской тюрьмы. Часть фотографий посвящена встречам Махи с сотрудниками тюрем и заключенными. На таких мероприятиях все, кроме самого короля, стоят на коленях.

Маха и Сининат посещали тюрьмы в ноябре и декабре 2020 года. Поездка происходила на фоне многомесячных студенческих протестов, на которых требуют реформировать монархию. Сининат, королева Сутхида и дочери Махи также побывали в различных регионах Таиланда и встречались с местными жителями, пытаясь повысить популярность королевской власти.

Сининат Вонгваджирапакди назначили благородным королевским консортом в июле 2019 года. Спустя всего три месяца она оказалась в опале: ее лишили титула и бросили в женскую тюрьму Лат Яо. В сентябре 2020 года Сининат освободили, однако королева Сутхида и придворные продолжают строить против нее козни. Считается, что именно с их подачи в интернет попали сотни интимных фотографий, похищенных у Сининат.

Сутхида — четвертая жена 68-летнего короля, бывшая стюардесса и глава его личной охраны. Брак был заключен в мае 2019 года. Ранее Маха был женат на своей двоюродной сестре Мом Луанг Соамсавали Китиякара, актрисе Ювадхиде Полпрасет и простолюдинке Срирасми Акхарапхонгпричу.