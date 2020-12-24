Похищенные интимные фото фаворитки таиландского короля выложили в интернет

Противник таиландской монархии Павин Чачавалпонгпун (Pavin Chachavalpongpun) выложил в интернет интимные фото, похищенные у фаворитки короля Сининат Вонгваджирапакди. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Чачавалпонгпун утверждает, что в августе получил конверт, в котором лежали анонимная записка и карта памяти SD с сотнями селфи Сининат. Судя по штампам, он был отправлен из Франции. О получении аналогичных писем сообщали и другие таиландские оппозиционные активисты, живущие за границей.

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Фотографии датируются 2012, 2013 и 2014 годами и, по всей видимости, были адресованы королю Махе Вачиралонгкорну Раме X. На некоторых кадрах Сининат полностью обнажена, на других раздета лишь частично. На многих снимках она демонстрирует подмышки.

Фотографии могли быть украдены с телефона Сининат, пока она находилась в тюрьме. Журналист Эндрю Макгрегор Маршалл, много лет освещавший жизнь таиландских монархов, полагает, что утечку могли организовать придворные, которые симпатизируют сопернице Сининат — супруге Махи королеве Сутхиде.

Сининат назначили благородным королевским консортом в июле 2019 года. Спустя всего три месяца она оказалась в опале: ее обвинили в нарушении субординации и лишили титула, а также отобрали звание генерал-майора и все воинские награды. Утверждалось, что причиной опалы стали ее придворные амбиции и конфликт с королевой Сутхидой.

После отставки бывшая фаворитка долгое время не появлялась на публике. В Таиланде ходили слухи, что Сининат убита или умерла. В действительности ее почти на год бросили в женскую тюрьму Лат Яо. Маха отменил свое решение и вернул Сининат титул лишь в сентябре 2020 года. После этого ее освободили и на частном самолете отвезли в Германию, где монарх и его любовницы пережидали пандемию новой коронавирусной инфекции.

После возвращения из тюрьмы Сининат посещала различные провинции Таиланда с визитами, призванными повысить популярность короля Махи Вачиралонгкорна Рамы X. Это происходило на фоне многомесячных студенческих протестов, на которых требуют реформировать монархию. В каждом регионе соперница королевы выступала в местной традиционной одежде.

Сутхида — четвертая жена 68-летнего короля, бывшая стюардесса и глава его личной охраны. Брак был заключен в мае 2019 года. Ранее Маха был женат на своей двоюродной сестре Мом Луанг Соамсавали Китиякара, актрисе Ювадхиде Полпрасет и простолюдинке Срирасми Акхарапхонгпричу.