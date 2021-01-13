Мир
 
Последние новости
США вычислили союзника «Северного потока-2» в Европе и ополчились на него
Российский врач назвала группы риска при сильном похолодании
Илью Варламова и Петра Верзилова арестовали в Южном Судане
В США казнили женщину в федеральной тюрьме впервые за почти 70 лет
Сосед заметил у принца Гарри отросший конский хвост
Подросток купил в антикварном магазине гранату и погиб
Белорусских пенсионерок задержали в лесу
Жильцы российской многоэтажки оказались в падающем лифте и попали на видео
Россия построит «Яхрому»
Новости партнеров
Прослушать новость

Сестра Ким Чен Ына назвала южнокорейских военных дураками

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Младшая сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, обвинила военных Южной Кореи в излишней слежке за Пхеньяном и назвала их «наихудшими дураками». Ее слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким изумилась заявлением южнокорейских военных о скрупулезном наблюдении за подготовкой КНДР к проведению военного парада. По ее словам, подобное внимание со стороны соседей к торжествам в «чужом доме» является открытым проявлением враждебности. Сестра северокорейского лидера подчеркнула, что в Пхеньяне проходят не военные учения или испытания, а всего лишь торжественные мероприятия, приуроченные к съезду партии.

Ким предположила, что Сеул мог испугаться военного парада, и назвала правительство Южной Кореи «поистине непонятной странной шайкой». «Они (...) являются наихудшими дураками, которые будут обижены, если их назовут вторыми в мировом масштабе среди тех, кто нелепо ведут себя», — заявила она.

Ранее стало известно, что на VIII съезде Трудовой партии Кореи в Пхеньяне Ким Чен Ына избрали генеральным секретарем. При этом младшая сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон не вошла в обновленный состав политбюро. Южнокорейские СМИ отмечают, что понижение в должности Ким Ё Чжон, долгое время считавшейся вторым человеком в стране, может сигнализировать о том, что она утратила былое влияние и власть.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Северокорейские чиновники внезапно надели маски спустя год пандемии
Сестру Ким Чен Ына понизили в должности
Политолог заявил о безграничной власти Ким Чен Ына после избрания генсеком