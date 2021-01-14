Cостояние одного из основателей финтеха Affirm, уроженца Киева Макса Левчина выросло до 2,7 миллиарда долларов. Резкий рост стоимости акций компании (почти в два раза) привел к тому, что в мире появился новый миллиардер, пишет Forbes.

Левчину принадлежит 11 процентов акций Affirm. К концу торгов 13 января стоимость ценных бумаг финтеха выросла до 97,24 доллара (на 98,45 процента), а капитализация — до 23,6 миллиарда долларов. За четыре месяца она выросла на 18 миллиардов долларов.

Affirm дает возможность совершать онлайн-покупки с отсрочкой платежа через систему краткосрочных потребительских кредитов. Компания базируется в Сан-Франциско. В то время как в 2020 году объем электронной торговли резко вырос на фоне пандемии, выручка Affirm за лето подскочила на 98 процентов по сравнению с 2019 годом.

Левчин является сооснователем платежного сервиса PayPal. Affirm он создал в 2012 году, с момента основания компания привлекла 1,5 миллиарда долларов.

C августа прошлого года PayPal отказался от внутренних переводов в России. Компания пошла на такой шаг из-за смены бизнес-модели в стране. В прошлом году прибыль сервиса по внутрироссийским операциям составила всего четыре процента.