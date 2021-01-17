Россиянки остались без медалей в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Французская биатлонистка Жулия Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка преодолела дистанцию в 12,5 километра за 40 минут и 11,1 секунды, допустив три промаха. Второе место с отставанием в 3,9 секунды и двумя промахами заняла немка Франциска Пройс. Тройку сильнейших замкнула шведка Ханна Эберг. Она проиграла победителю 11,7 секунды и совершила три неточных выстрела.

Россиянки остались без медалей. Лучший результат у Светланы Мироновой, финишировавшей 11-й. Ее соотечественница Ульяна Кайшева завершила гонку на 19-й позиции.

Этап Кубка мира в Оберхофе — шестой по счету. Соревнования проходили с 13 января и завершились женским масс-стартом.