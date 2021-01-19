Ректор ГИТИСа оценил слова Оксаны Акиньшиной о феминизме

Феминизм в здравых его проявлениях нужен для соблюдения равноправия во многих сферах. Таким образом слова актрисы Оксаны Акиньшиной о том, что феминизм — это удел некрасивых женщин, оценил ректор ГИТИСа, критик Григорий Заславский в интервью НСН.

Глава театрального вуза отметил, что не согласен с актрисой, подчеркнув, что с дискриминацией сталкиваются не только некрасивые женщины. «Феминизм в здоровых его формах, мне кажется, вполне справедливое и необходимое движение для равноправия женщин при трудоустройстве и во многих других жизненных ситуациях», — отметил Заславский.

Ранее Акиньшина заявила, что ей безразличны идеи феминизма. Кроме того, знаменитость подчеркнула, что женщины и мужчины абсолютно разные, поэтому борьба за равноправие обречена на поражение, а хорошего специалиста на работе оценят вне зависимости от его гендера. «Назначь женщину на главный пост, она тут же уничтожит женщин вокруг себя. На этом быстро закончится ее феминизм», — добавила артистка.