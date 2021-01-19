Российская киноактриса Оксана Акиньшина назвала феминизм уделом некрасивых женщин. Она поделилась своим мнением в интервью газете «Известия».

Артистка заявила, что не видит смысла в борьбе за равные зарплаты, утверждая, что хорошего специалиста все равно оценят, независимо от гендерной принадлежности. Знаменитость также отметила, что мужчины и женщины слишком разные, и что борьба за равноправие — «заведомо проигрышная история». «Назначь женщину на главный пост, она тут же уничтожит женщин вокруг себя. На этом быстро закончится ее феминизм. Но я точно знаю, что за каждым сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина», — подчеркнула Акиньшина.

Киноактриса подытожила свою мысль, признав, что ей безразличны идеи феминистского движения. Она назвала его проблемой некрасивых женщин.

33-летняя артистка Оксана Акиньшина известна по таким кинокартинам, как «Стиляги», «Лиля навсегда» и «Волкодав из рода Серых Псов». Она воспитывает троих детей, рожденных в двух браках.