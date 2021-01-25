Режиссер фильма «Черный клановец» сравнил Трампа с Гитлером

Американский режиссер, продюсер, сценарист и актер Спайк Ли сравнил бывшего президента США Дональда Трампа с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером. Об этом сообщает издание The Independent.

Кинематографист, снявший фильм «Черный клановец», раскритиковал экс-главу государства во время произнесения благодарственной речи на премии New York Film Critics Awards, где он получил приз за снятую во время карантина короткометражку. Ли назвал день штурма Капитолия печальным днем в истории Америки.

«Мы сейчас на перепутье, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны. Это не игра. Этот оранжевый агент войдет в историю вместе с такими, как Гитлер», — заявил режиссер. Он добавил, что политики, поддерживающие Трампа, находятся «на неправильной стороне истории».

Инаугурация нового избранного президента США Джо Байдена прошла 20 января. Трамп проигнорировал церемонию, нарушив 150-летнюю традицию и покинув Вашингтон за несколько часов до торжества. Из столицы он отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. В первые выходные после окончания своего президентского срока Трамп поехал играть в гольф.