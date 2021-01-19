В Музее Лондона появился гигантский надувной Трамп

В Музее Лондона появилась гигантская надувная фигура действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Новый экспонат, который был создан за счет средств, собранных при помощи краудфандинга, изображает политика в виде плачущего ребенка в подгузниках и с телефоном в руке. Уточняется, что наполненная гелием фигурка впервые поднялась в небо над Лондоном в 2018 году, когда в городе проходили протесты против визита американского лидера. Позднее надувной Трамп летал над Францией, Аргентиной, Ирландией и Данией.

В Музее Лондона заявили, что с радостью примут новый экспонат, который пополнит коллекцию, посвященную протестам. В эту экспозицию входят объекты, связанные с движением суфражисток, а также с митингами против изменения климата.

Директор музея Шерон Амент отметила, что добавление надувного Трампа в коллекцию также послужит напоминанием о том, какие настроения царили в городе во время визита политика. Создатели фигурки выразили надежду, что их творение будет напоминать о борьбе против политики ненависти, которую, по их мнению, проводил американский президент.