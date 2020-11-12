Отец Анджелины Джоли призвал бороться за Дональда Трампа

Отец Анджелины Джоли актер Джон Войт призвал бороться за действующего президента США Дональда Трампа. Пост на эту тему он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Это наша самая важная битва со времен Гражданской войны. За правду и против Сатаны. Да, Сатаны, потому что левые — это зло и обман», — заявил артист.

Он назвал ложью информацию о том, что большинство граждан выбрали в качестве нового президента демократа Джо Байдена. По его мнению, люди, придерживающихся левых взглядов, хотят разрушить целую нацию.

«Давайте не будем отступать. Давай будем биться, будто эта наша последняя битва на Земле», — призвал Войт.

Актер впервые публично заявил о поддержке кандидатуры Трампа в марте 2016 года, назвав республиканца «смешным, игривым и честным». В ноябре он попросил президента поторопиться со строительством стены на границе США и Мексики.

Джон Войт снимался в таких фильмах, как «Враг государства», «Полуночный ковбой», «Трансформеры», «Уловка-22», «Схватка», а также в картине «Фантастические твари и где они обитают».