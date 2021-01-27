Тренер Нурмагомедова заговорил о регрессе Макгрегора

Американский тренер Хавьер Мендес оценил подготовку ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора перед поединком с Дастином Порье. Интервью со специалистом доступно на YouTube-канале Submission Radio.

Мендес, тренировавший россиянина Хабиба Нурмагомедова, высоко оценил выступление Порье. Он отметил, что американец правильно поступил, сделав ставку на удары по ногам соперника. В действиях же Макгрегора Мендес увидел регресс.

«Конор просто не был готов к лоукикам (удары ногами по нижней части тела соперника — прим. «Ленты.ру»). Не понимаю, как сегодня можно не предвидеть такого развития событий, это знает уже каждый боец», — сказал он.

24 января Макгрегор уступил Порье в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ирландец впервые в карьере проиграл нокаутом. После боя он подчеркнул, что ему серьезно мешали удары по ногам в исполнении Порье. Арену Макгрегор покидал, опираясь на костыль.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.