Экс-глава центра ядерной медицины объявлен в розыск по делу о мошенничестве

Следственный комитет объявил в федеральный розыск Олега Козина, бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ), в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что Козин заочно арестован.

«Следователи объявили в федеральный розыск Козина Олега Михайловича — фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Один из столичных судов избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», — пояснил собеседник.

По данным пресс-службы Хорошевского суда Москвы, Козину официально предъявлено обвинение, однако решение об аресте не вступило в силу.

В январе 2020 года Олег Козин, бывший исполняющий обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ), был задержан по подозрению в создании организованной преступной группировки (ОПГ).

ФГУП «ФЦПиРОЯМ» входит в Федеральное медико-биологическое агентство, центр был создан в 2010 году и отвечает за запуск медицинских радиологических центров. С момента запуска центр участвовал в строительстве более 30 медицинских учреждений. При этом петербургский филиал «Центральный проектный институт ядерной медицины», где работал один из подозреваемых по уголовному делу, занимался разработкой проектной документации для учреждений.