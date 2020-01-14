Бывшего главу российского центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

Олег Козин, бывший исполняющий обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ), задержан по подозрению в создании организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом во вторник, 14 января, со ссылкой на источник в столичном главке МВД и территориальном отделе полиции сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам источника, помимо Козина по уголовному делу проходит его заместитель Дмитрий Удовенко и другие сотрудники центра, а также директор петербургского филиала «Центральный проектный институт ядерной медицины» Павел Демидов. Их подозревают по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное преступной группой или в особо крупном размере»).

Как отметил источник, сообщники, по данным следствия, не позднее 2014 года создали ОПГ ради хищения бюджетных средств. При этом должность исполняющего обязанности ФЦПиРОЯМ Козин занимал с 2012 по 2017 год.

ФГУП «ФЦПиРОЯМ» входит в Федеральное медико-биологическое агентство, центр был создан в 2010 году и отвечает за запуск медицинских радиологических центров. С момента запуска центр участвовал в строительстве более 30 медицинских учреждений. При этом петербургский филиал «Центральный проектный институт ядерной медицины», где работал один из подозреваемых по уголовному делу, занимался разработкой проектной документации для учреждений.

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