Часть россиянок получит новую ежемесячную выплату

Депутат Госдумы Николай Земцов рассказал NEWS.ru, что сейчас разрабатывается законопроект, согласно которому беременные россиянки будут получать новую ежемесячную выплату.

По его словам, инициатива предусматривает выдачу беременным женщинам сертификата, который дает право на ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей в течение полутора лет. Соавторами документа выступают парламентарии Петр Толстой и Инга Юмашева.

Депутат подчеркнул, что мера поможет женщине пережить сложный период беременности и удержит россиянок от аборта. «Это даст моментальный приток родившихся граждан, которые, если это не будет предпринято, просто пойдут по линии аборта. Мы должны показать, что нам эти дети нужны», — сказал Земцов.

Документ планируется внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию, добавил собеседник издания.

Ранее Минтруд решил изменить порядок выплаты россиянам пособия по безработице. Ведомство подготовило проект, который должен учитывать период отпуска по беременности и родам, а также призыв на военные сборы при расчете сроков выплаты максимального пособия.