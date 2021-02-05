Белоруссия вышла на «волнообразное плато» по коронавирусу

Первый заместитель министра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан заявила, что страна вышла на волнообразное плато по заболеваемости COVID-19. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает «КП — Беларусь».

В среднем в Белоруссии в сутки выявляют около 1700 случаев заражения коронавирусом. «Нам удалось выйти на волнообразное плато», — отметила чиновница.

По ее словам, у пациентов стали реже встречаться формы болезни, при которых необходима госпитализация. Меньше остается и тех, у кого выявлена легкая форма пневмонии. Это позволяет постепенно возвращать медицинские учреждения к привычному формату работы.

В целом ситуация повторяет ежегодную сезонную заболеваемость острыми респираторными инфекциями, сказала замминистра. «Но их на сегодняшний день практически нет. К примеру, мы не выявляем вирус гриппа, который типичен для февраля. Его заместил COVID-19», — заключила Богдан.

Всего с начала пандемии в Белоруссии коронавирусом заразились более 251 тысячи человек, умерли 1746 пациентов, выздоровели более 239 тысяч.