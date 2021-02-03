Число заражений коронавирусом в Белоруссии превысило 250 тысяч

Число заражений коронавирусом в Белоруссии к 3 февраля превысило отметку в 250 тысяч, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

За последние сутки в стране был отмечен резкий рост заболеваемости — 1711 заболевших против 699 днем ранее. Всего с начала пандемии в Белоруссии коронавирусом заразились 251 705 человек, жертвами инфекции стали 1 746 пациентов, вылечился 239 191 заболевший.

Ранее власти Белоруссии анонсировали начало массовой вакцинации от COVID-19. Каждый желающий белорус сможет получить прививку уже в апреле текущего года. Всего до конца весны власти республики рассчитывают обеспечить прививкой 1,2 миллиона человек.

В свою очередь, президент Александр Лукашенко заявил, что инфекция появилась на Земле в качестве «кары господней» из-за «хамского» отношения человека к природе.