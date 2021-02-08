Европейский суд обязал Россию лечить пациентку с редким заболеванием

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию обеспечить россиянку дорогостоящим лекарством. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

31-летняя жительница Сочи Ксения Швецова страдает от редкого заболевания кроветворной системы и состоит в федеральном регистре лиц, страдающих орфанными заболеваниями. Однако минздрав Краснодарского края в течение пяти месяцев не предоставлял ей необходимый препарат «Элизария», ссылаясь на нехватку денег. Цена одной упаковки лекарства превышает 280 тысяч рублей, женщине необходимо получать препарат раз в две недели.

Женщина обратилась в местный суд, который обязал региональные власти закупить лекарство, однако чиновники отказались исполнять решение суда и подали апелляцию. Адвокат россиянки считает, что власти пытались затянуть судебный процесс, несмотря на то, что пациентка могла умереть без лекарства в течение нескольких месяцев.

Швецова обратилась в ЕСПЧ, который воспользовался правилом, позволяющим выносить решение в экстренном порядке при угрозе жизни истца. Суд за два дня переложил ответственность с региона на все государство, потребовав немедленного обеспечения пациентки лекарством. Основную жалобу ЕСПЧ рассмотрит позже.

Решение ЕСПЧ является обязательным для государства, власти должны до 5 марта отчитаться об исполнении.

В августе 2020 года сообщалось, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отказал обеспечить сына россиянки самым дорогим в мире лекарством «Золгенсма». Оно нужно мальчику для лечения спинально-мышечной атрофии. Причиной отказа стало изменение решения консилиума врачей. Они отказались от своих предыдущих рекомендаций, по которым ребенку полагалось это лекарство. Все дело в том, что «Золгенсма» предназначена для детей до двух лет, а сыну россиянки исполнялось два года через неделю после консилиума.

В 2019 году двухлетний мальчик со спинально-мышечной атрофией из Красноярского края умер, не дождавшись лекарства. После его гибели против краевых чиновников, ответственных за поставку препарата, возбудили дело о халатности.