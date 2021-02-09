Отзыв крымчанина о российских туристах возмутил пользователей сети

Россиянин поговорил с жителем Крыма и узнал, что он на самом деле думает про отечественных туристов. Отзыв местного продавца в ларьке, возмутивший пользователей, автор опубликовал в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественник рассказал, что, когда покупал шоколад и газировку в одном из магазинов в Ялте, случайно поблагодарил продавца на украинском. В ответ мужчина улыбнулся и похвалил отношение покупателя к прошлому полуострова. У них завязался разговор, и 60-летний сотрудник ларька решил поделиться своими мыслями по поводу туристов из России, массово приезжающих в Крым.

Крымчанин отметил, что они негативно воспринимают украинскую речь. Также ему не нравится, что многие отдыхающие забыли, что недавно Крым был в составе Украины, и относятся к нему как к родному месту. «Так странно, что еще недавно мой Крым был украинским, а теперь он уже не мой, а туристический и русский», — посетовал мужчина. При этом он добавил, что благодаря туристам его доход вырос за последние годы.

На статью обратили внимание пользователи сети и раскритиковали ее. «Сколько раз бывал в Крыму — ни разу не слышал местного, говорящего на украинском», «Когда люди узнавали, что я из России, многие сами, без всяких моих вопросов начинали жаловаться на украинские власти — видимо, наболело», «Еще одна провокационная статейка», — писали они.

Ранее в феврале сообщалось о выборе россиян лучшего места для отпуска в 2021 году. Около 14 процентов опрошенных будут отдыхать в Крыму. Чуть меньше, 10 процентов, планируют отправиться летом на черноморское побережье Кубани.