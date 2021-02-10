Раскрыта реакция Трампа на пропущенный звонок от Путина

Бывший президент США Дональд Трамп покраснел, когда узнал о пропущенном звонке от российского коллеги Владимира Путина, и отчитал подчиненных. Реакцию Трампа раскрыли присутствующие при разговоре в фильме «Би-би-си», пишет The Independent.

О пропущенном звонке американскому лидеру рассказали во время встречи с бывшим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, приехавшей в Вашингтон после его инаугурации в январе 2017 года. Занимавшая тогда должность руководителя аппарата Фиона Маклауд Хилл рассказала, что в тот день Трамп вышел из себя.

По словам Хилл, экс-глава Белого дома сначала сильно покраснел, а затем обрушился на присутствующих с гневной тирадой. «Он сказал: "Вы говорите, что Владимир Путин звонил в Белый дом, и вы сообщаете мне об этом только сейчас, во время этого обеда?"» — вспомнила она, добавив, что у нее в тот момент было впечатление, что по столу пронеслось перекати-поле.

Хилл отметила, что за пару минут до того, как Трамп узнал о пропущенном звонке, Мэй спросила его, разговаривал ли он с российским лидером, о котором тот часто упоминал в ходе предвыборной кампании. Присутствовавший при разговоре тогдашний посол Соединенного Королевства в США Ким Дэррок пояснил, что Мэй планировала обсудить Путина с президентом Соединенных Штатов и поделиться своим мнением о нем.

Дэррок отметил, что разочарованный Трамп заявил тогда, что не может поверить в то, что президента России с ним не соединили. «Путин — единственный человек в мире, который способен уничтожить Соединенные Штаты, и я не ответил на его звонок», — пожаловался он собеседнице.

Ранее сообщалось, что нынешний президент США Джо Байден захотел получить доступ к скрытым деталям разговоров своего предшественника Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Уточнялось, что советники нынешнего президента намерены выяснить, раскрывал ли когда-либо республиканец секретную информацию или заключал ли какие-либо конфиденциальные соглашения с российским президентом, которые могли бы застать новую администрацию врасплох.