Застрявший в форточке вор в квартире россиянки попал на видео

В Магадане спасатели вызволили застрявшего в форточке чужой квартиры вора. Он их сам вызвал после того, как час провисел в плену. Видео опубликовало местное управление МЧС на своем YouTube-канале.

Приехавшие на вызов сотрудники МЧС обнаружили молодого человека, застрявшего в окне второго этажа. Спасатели попытались войти в квартиру через дверь, но им никто не открыл. Молодой человек между тем кричал, просил о помощи.

Тогда спасатели поднялись по лестнице к окну, открыли его и попали в квартиру. Как выяснилось, хозяйка крепко спала. Проснувшись от визита непрошеных гостей она разрешила спасателям распилить окно, чтобы достать молодого человека.

По его словам, друг попросил забраться в его квартиру, он с козырька над подъездом добрался до окна, разбил стекло и полез внутрь, но выбрал неправильную позу и застрял.

Освобожденного молодого человека передали сотрудникам полиции, которые теперь выясняют обстоятельства случившегося.