Четырехметровый снеговик приобрел непристойный вид и рассмешил всю улицу

В шотландском городе Данди попытка строительства гигантского снеговика привела к появлению на улице огромного непристойного сооружения. Об этом сообщает издание The Scottish Sun.

Авторами снежной скульптуры были 22-летняя Изабелль Райс (Isabelle Rice), ее брат Фергус (Fergus) и их общий знакомый, которого звали Эйдан (Aidan). Снеговик получился таким высоким, что им потребовалась лестница высотой более четырех метров. «Мы, наверное, потратили на него пять или шесть часов, то есть на всех троих — часов 15», — утверждает девушка.

За ночь из снега и ветра вид сооружения изменился: оно приобрело сходство с необыкновенно большим мужским половым органом. «Проснувшись поутру, я первым делом поглядела в окно и невольно рассмеялась, — рассказывает Изабелль. — Мы совершенно не собирались делать что-то такое». У ее соседей преобразившийся снеговик вызвал похожую реакцию. «Они все смеялись над ним, — говорит девушка. — Ужасно неприлично получилось». Вскоре непристойная скульптура рухнула под собственным весом.

В 2017 году сообщалось, что жители Цюриха взорвали гигантского снеговика. Фигуру, символизирующую зиму, установили на столбе и набили петардами, причем самый большой заряд спрятали в голове. Швейцарцы считают, что чем быстрее она взорвется, тем лучше будет погода летом. В этом году огонь добрался до нее через девять минут 56 секунд.