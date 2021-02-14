Девочка повесила рекламу на столбе и обрела тысячи подписчиков

10-летняя девочка из Львовской области по имени Виталина повесила на столбе рекламу своего YouTube-канала «Природа ТВ». После того, как пользовательница Twitter с ником Сонькоу опубликовала фотографию объявления, пост стал вирусным, и она обрела несколько десятков тысяч подписчиков.

«Подписывайтесь на канал "Природа ТВ". Я там снимаю интересные видео. Там такой рисунок увидите с цветами», — написала Виталина в объявлении, которое отец помог повесить на столб. Автор твита назвала этот текст самым прекрасным, что она видела за день.

На канале «Природа ТВ» Виталина публикует видео о своих домашних животных: кошке, собаке, попугае, рыбках и курицах. Девочка же не появляется в кадре и не комментирует происходящее.

Как отмечает TJournal, ранее за каналом следило всего 13 человек. На момент публикации заметки число подписчиков выросло до 40 тысяч пользователей.

Родители Виталины рассказали, что канал появился еще в 2018 году. «Куда бы ни шли, она везде любит снимать. Порой на куриц она вешает заколки и броши, любит их одевать и причесывать. Первым ее видео было, по-моему, о курочках», — заявила мать девочки.

Однако у популярности, возникшей буквально за один день, оказалась и обратная сторона. По словам родителей Виталины, минусом славы стало то, что их дочь постоянно отвлекается от выполнения домашних заданий и проверяет комментарии на YouTube.