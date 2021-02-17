Матвиенко возмутилась информацией о ее пенсии в 450 тысяч рублей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась сообщениями о якобы получении ей пенсии в размере 450 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 17 февраля.

Данную информацию она назвала фейком. «Моя декларация открыта, у меня почти 50 лет трудового стажа, пенсия составляет 25 тысяч рублей», — подчеркнула спикер верхней палаты парламента.

Она предложила сенаторам подумать над тем, как давать достоверную информацию о доходах чиновников и парламентариев, чтобы не рождались подобные слухи.

Накануне в интернете появились сообщения о том, что ежемесячный размер получаемой Матвиенко пенсии составляет 420 000 рублей.

Матвиенко возглавила Совфед в 2011 году. С 2003-го по 2011-й она была губернатором и председателем правительства Санкт-Петербурга.