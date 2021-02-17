Испания погрязла в худших долгах за последние 100 лет

Госдолг Испании в 2020 году увеличился до 1,311 триллиона евро и составил 117,1 процента ВВП страны, свидетельствуют данные испанского центробанка. Это самый худший показатель для экономики страны более чем за 100 лет.

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В последний раз госдолг был на уровне 117 процентов в 1902 году, пишет alEconomista.es. В целом показатель за год увеличился на 20 процентных пунктов (или 122 миллиарда евро) — в 2019 году он составлял 95,5 процента. Экономика страны на фоне пандемии коронавируса также показала худший результат за всю историю ведения статистики (с 1970 года). В прошлом году ВВП Испании обвалился на 11 процентов, безработица оказалась выше 16 процентов.

Ранее сообщалось, что экономика США показала худший результат со времен Второй мировой войны. В прошлом году ВВП страны обвалился на 3,5 процента. О еще худшей ситуации сообщили британские власти. Как следует из данных Банка Англии, Британского бюджетного управления и национального статистического ведомства, экономический спад в стране на фоне пандемии стал худшим для королевства с 1709 года.