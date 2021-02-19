В команде Зеленского ответили на опасения Порошенко о закрытии его телеканала

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины не поднимал вопрос о санкциях против телеканала «Прямой», который приобрел бывший президент Украины Петр Порошенко. Так на опасения политика ответила пресс-секретарь действующего главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает «Интерфакс-Украина».

Она напомнила, что санкции против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne были введены из-за «доказательств финансирования со стороны государства-агрессора, а также связанность их владельца с террористическими организациями». «Надеемся, что публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, не являются признаком наличия подобной деятельности с его стороны», — сказала Мендель.

По словам представителя президента, закрытие телеканалов не имело признаков политической борьбы, а решение было принято исключительно на защиту государственных интересов. Мендель заверила, что свободе слова в стране ничего не угрожает, «какие бы критические материалы или ненадежные факты, если речь идет о телеканалах, подчиненных бывшему президенту, они не распространяли».

Ранее политик объявил о покупке у бывшего народного депутата Владимира Макеенко телеканала «Прямой». Он добавил, что, по его информации, издание собираются закрыть, а СНБО может рекомендовать ввести санкции.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о блокировке оппозиционных телеканалов. После его указа они прекратили вещание. Речь идет о «112 Украина» и региональных каналах под его логотипом, а также NewsOne.